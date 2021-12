FAGUY, Lucile



À l'hôpital Général de Québec, le 30 novembre 2021, à l'âge de 90 ans et 10 mois, est décédé madame Lucile Faguy, épouse de feu Claude Hamel, fille de feu madame Rose Dusseault et de feu monsieur Léo Faguy. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses filles Johanne (Roland St-Laurent), Maud (Michel Duperron), Renée-Claude ainsi que ses petits-enfants : Marie-Pierre, Frédérik, Geneviève, Guillaume (Cindy Harwell), Roxanne (Rich Lucas), Christophe (Camille Martin) et arrière-petits-enfants: Léa et Audric. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs Pauline (feu Lucien Lambert), Georges (feu Adéline Therrien), Marc (Jennifer Sankerry), Monique, Jean, Suzanne (Claude Brochu) ainsi que son amie Renée Gagnon et ses neveux et nièces. Elle était la sœur de feu Rita (feu Paul Blouin), feu Claire (feu Lomer Allard) et feu Yolande (Guy Côté) ainsi que la belle-sœur de feu Paul (feu Céline Allard), feu Monique (feu Paul-Henri Lapointe), feu Gisèle (Feu René Sirois), feu Maurice (Renée Gagnon) et feu Lorraine (feu Bertrand Barette).où la famille recevra les condoléances à compter de 12 h 30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Thomas de Villeneuve à une date ultérieure. La famille tient à exprimer toute sa reconnaissance au personnel aimant et dévoué de l'hôpital Général de Québec, en particulier ceux de l'unité 450.