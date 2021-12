Jacques Auger



Entouré affectueusement de sa famille, s'est éteint paisiblement à l'Hôpital Saint-François d'Assise le 12 décembre 2021 à l'âge de 79 ans, monsieur Jacques Auger, époux de madame Luce Nadeau.Il était le fils de feu Thérèse Dionne et de feu Dr Sylvain Auger. Outre son épouse Luce, il laisse dans le deuil ses trois filles: Natalie (Simon Labadie), Martïne (Dr Jean Couture) et Isabel (Pierre Bouchard). Il quitte également ses huit petits-enfants dont il était très fier et particulièrement attaché: Jacques-Pier, Simon-Luc, Victoria et Dre Elisabeth Auger Labadie, Astrïd et Eugénïe Couture, Charles-Étienne et Béatrice Bouchard. Il était le frère de feu Dr Pierre Auger (Lise Carrier), Marie Auger (Dr Jean Emond), feu Louise Auger (feu Me Henri Beaudry), feu Michel Auger (Renée Lachance), Me Claire Auger (Me Jean Poudrier), Suzanne Auger (Dr Guy L'Espérance) et Sylvie Auger (feu Rodrigue Ferguson). Il laisse également sa belle-sœur Pauline Nadeau (feu Dr Jacques Morisset et André Tremblay) et son beau-frère Pierre-André Nadeau (Danielle Carrier) ainsi que ses filleuls: Paul- Philippe Nadeau et Michel L'Espérance et de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines. Jacques quitte aussi un grand ami depuis l'enfance Me Georges Laflamme et de très proches amis de la famille, Louise Gingras, Denise et Denis Lemelin et de précieux collaborateurs, en particulier Jean-Pierre Gosselin, Linda Gonthier, Alain Vézina et plusieurs autres personnes au sein de la McFamille qui ont collaboré avec lui et qu'il a appréciées énormément au fil des ans.La famille Auger tient à remercier le Dr Michel Dugas, la Dre Sophie Breton ainsi que plusieurs autres médecins et membres du personnel pour le respect, la considération et les soins exceptionnels qui lui ont été prodigués.Diplômé en droit de l'Université Laval et notaire de profession, Jacques Auger s'impliqua auprès de nombreux organismes tout au long de sa vie. Sur la Rive-Sud de Québec, il fut Président de la Caisse Populaire de Christ-Roi et propriétaire de cinémas. Il siégea également au conseil d'administration de plusieurs organismes dont la Monnaie Royale canadienne et la Compagnie d'Assurance Optimum. Le 7 Juillet 1977, il ouvre à Lévis le tout premier restaurant McDonald's dans l'est du Québec. Il s'impliqua sans relâche dans son entreprise jusqu'à sa retraite à l'automne 2019.Jacques a été une inspiration et un modèle pour de nombreuses personnes tout au long de sa vie. Il trouvait toujours le temps pour prodiguer généreusement des conseils à ceux qui sollicitaient son expertise. Il fut aussi un homme généreux et un philanthrope. Il participa grandement en 1988 à l'implantation du Manoir Ronald McDonald's de Québec et en devient le président, rôle qu'il a assumé pendant plus de 30 ans. C'était l'œuvre de sa vie à laquelle il a donné énormément de temps et il en était très fier.Jacques, tu nous manques et nous manqueras pour toujours, mais comme tu l'aurais voulu, nous suivrons la voie que tu as tracée et nous nous rappellerons des moments incroyables passés en ta compagnie !Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Manoir Ronald McDonald's de Québec , 2747 boul. Laurier, Québec, G1V 2L9 (manoirquebec.ca/faire-un-don), ou par un don au fonds Luce-Auger pour les soins palliatifs de l'Hôpital Laval IUCPQ (www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq) ou enfin par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis.(département de Chirurgie).