LEMIEUX, Jeannine Lehoux



Au Centre d'hébergement Yvonne- Sylvain, le 22 novembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Jeannine Lehoux, épouse de monsieur Roméo Lemieux, fille de feu Simone Pelletier et de feu Rosaire Lehoux. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses deux filles: Johanne (Claude Deschesnes) et Marie-Claude (Louis Tanguay); ses petits-fils: William Lemieux-Deschesnes, David et Maxime Lemieux Tanguay. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Roger (feu Colette Lavoie), feu Jacques (Madeleine Lachance), feu Monique (feu Hilaire Lemay), feu André (feu Françoise Sénéchal), feu Jean-Paul (feu Yolande Allaire (Claude Boisvert)), feu Denise (René Beaumont et sa conjointe Thérèse Légaré), feu Fernand (feu Michèle Poissant), Suzanne (feu Claude Bisson), feu Rita et Elaine (feu Roger Goulet). La famille recevra les condoléances au, de 14 h 30 à 15 h 15.La famille tient à remercier le personnel du 2e et du 4e étage du Centre d'Hébergement Yvonne-Sylvain pour l'affection et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Alzheimer de Québec. 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, téléphone : 418 527-4294, www.societealzheimerdequebec.com