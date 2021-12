MOFFET, Jacquelin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 décembre 2020, à l'âge de 67 ans et 8 mois, est décédé monsieur Jacquelin Moffet, époux de feu madame Sylvie Letellier, fils de feu madame Irène Bernard et de feu monsieur Marc-Aurèle Moffet. Il demeurait à Saint-Michel-de-Bellechasse.Il laisse dans le deuil ses trois enfants: Sébastien (Laurie Labrecque), Audrey (Nicolas Corriveau) et Kéven (Myriam Coulombe); ses petits-enfants: Emy, Alex, Stevan, Lucas, Flavie, Malcolm, Lia et Caleb; ses frères et sa sœur: Roger (Louise Couture), Mario (Sylvie Thibodeau), François (Nicole Martel) et Chantal (André Viens), ainsi que son beau-frère Denis Gagnon (feu Suzanne Letellier) et sa belle-sœur Guylaine Letellier. Il laisse aussi dans le deuil de nombreux oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca.