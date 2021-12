GINGRAS, Michel



À l'hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 23 novembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Michel Gingras, époux de feu madame Lucette Alain. Il demeurait à Neuville. La famille recevra les condoléancesMonsieur Gingras laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Josée Martineau), Sylvie et Chantal (Jean-François Auger); ses petits-enfants: Jonathan (Karine Tremblay-Witkowski), Gabriel, Jérémy, Carolyne (Olivier Marcotte), Patricia (Kevin Tessier), Isabelle (Francis Moisan) et Jean-Tommy (Marie-Pier Lemieux); ses arrière-petits-enfants : Béatrice, Alice, Noélie et Maèva. Il était le frère et le beau-frère de Francine (feu Yves Raymond), feu Claude (feu Julienne Pageau), feu Raymonde (feu Claude Nadeau); feu Paul-Emile Alain (feu Laurentine Blouin), feu Simone (feu Philippe Lavoie), feu Jeannette (feu Henri Plamondon), feu André (feu Paule Lavoie), Hervé (feu Françoise Dubuc), feu Ida (Adrien Doré), feu Irène (feu Clément Leclerc), feu Cécile, feu Fernand, feu Jean-Claude (Michèle Paré), Françoise (Jean-Charles Marcotte), Jacques (Ginette Hardy), François Godin (Sylvie Leclerc). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de l'hôpital régional de Portneuf pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca