GROLEAU, Cécile



À la Résidence de Lotbinière, le 8 décembre 2021, est décédée Mme Cécile Groleau, à l'âge de 85 ans. Elle était l'épouse de feu M. Jean-Guy Turcotte, la fille de feu Mme Lucienne Lachance et feu M. Rosario Groleau. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Denise), Michel (Lise), Marcel (Francine), Marise (Sylvain) et Sonia; ses petits-enfants: David (Marie-Pier), Claudia, Myriam (Keven), Julie (Jérémie) et Pierre-Luc (Léane). Elle a rejoint son époux Jean-Guy et son fils Marc. Madame Groleau laisse aussi son frère Marcel (feu Françoise Auger). L'ont prédécédée ses sœurs: Blandine (feu Roger Blanchet) et Colette (feu Bruno Auger), ainsi que son frère Roger (Louiselle Blanchet). De la belle-famille Turcotte: George (Alice Chrétien), Camille (feu Marcel Francoeur), Lucie ( feu Renald Roberge), André, Rita (feu Yvan Leclerc) et Madeleine (feu Jean Martin). Elle a rejoint ses belles-sœurs: Rolande (feu Paul Jobin) et Antoinette (feu Maurice Bolduc). Sont aussi endeuillés plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille vous accueillera pour les condoléancesà compter de 12 h 30.La famille adresse un merci bien spécial au docteur Normand Drolet, à l'équipe médicale du CLSC de Laurier-Station, et au personnel de la Résidence de Lotbinière, tout particulièrement à Manon Jacques, pour les soins prodigués à leur mère Cécile. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC.La direction des funéraillesa été confiée à la