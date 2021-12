DE CHAMPLAIN, Yolande Caron



Est décédée paisiblement dans son sommeil, le 12 décembre 2021, à l'âge de 80 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Yvon de Champlain et la fille de feu dame Yvonne Lévesque et de feu monsieur Henry Caron. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 12h30 à 14h etLes cendres seront déposées au printemps au cimetière de Loretteville.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Chantal (Gaétan Hamel), Marjolaine (Alain Théorêt), Manon (Carlos Guerrero) et Robin (Nathalie Fortin); ses petits-enfants: Dominic (Vanessa), Simon-David, Mary-Kathryn (Kevin), Martin, Carl, Jonathan (Jessyka), Guillaume, Rémy, Émile, Frédéric (Roxan); ses arrière-petits-enfants: Zoé, Lélia et Lovalie; sa sœur : Mayrelyne Caron (Laurin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille de Champlain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.