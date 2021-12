SIOUI, Lionel



Au Foyer de Loretteville, le 11 décembre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Lionel Sioui, époux de dame Denise Roy, fils de feu dame Bernadette Daigle et de feu monsieur Hector Sioui. Autrefois de Val-Bélair, il demeurait à Wendake. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale lundi 20 décembre 2021 de 14h à 17h et de 19h à 21h30L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière paroissial de Val-Bélair, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils : Mario, ses belles-sœurs : Diane (feu Jacques Faucher, Léo Gosselin), Nicole Roy (feu Michel Falardeau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du Foyer de Loretteville, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.