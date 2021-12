BEAULIEU, Marcelle Desroches



Au Centre d'hébergement Sacré-Coeur, le 6 décembre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Marcelle Desroches, épouse de feu monsieur Blaise Beaulieu. Elle était la fille de feu dame Cécile Lapointe et feu monsieur Alfred Desroches. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (André Veilleux), Danielle (Marcel Croteau) et Pierre (Kathleen Thalmage); ses petits-enfants: Nicolas (Jenny Lavigne), Jonathan (Caroline Boivin), Sandra-Émilie (Yousef Nezaminia), Josée (Nicolas Melançon) et Audrey (Klodian Leka); ses 9 arrière-petits-enfants, quelques neveux et nièces ainsi que Jean-Louis Beaulieu (feu Ghislaine, Mariette) et Juliette (feu Michel). Elle est allée rejoindre toute sa famille Desroches: Jean-Marie (Jeanne), Françoise (Jean-Numa) et Fernande (Roger) ainsi que Claude (Gertrude) et Pauline (Raymond). Nous tenons à remercier chaleureusement tout le personnel du Centre d'hébergement Sacré-Cœur pour tous les bons soins prodigués à notre maman. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999.