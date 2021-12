Du plein air gratuit à Québec en 2022 sauf à la baie de Beauport

L’administration Marchand offrira l’accès gratuit aux installations de plein air de la Ville de Québec, en 2022, à l’exception de la baie de Beauport, propriété du Port de Québec.

Les frais de stationnement seront également abolis au centre de plein air de Beauport – situé dans un boisé protégé le long de la rivière Montmorency – pour la prochaine saison hivernale et estivale. Le coût de ces mesures, pour la Ville de Québec, est évalué à près de 500 000 $.

Les membres du comité exécutif se rendent ainsi partiellement à la suggestion de la conseillère Isabelle Roy (Équipe Marie-Josée Savard), qui avait déposé un avis de proposition récemment à cet effet.

La Ville de Québec n’a toutefois pas l’intention d’offrir la gratuité pour la location d’équipements, comme le réclamait l’opposition officielle. Elle ne prévoit pas non plus augmenter le nombre de kilomètres de sentiers qui seront damés l’hiver prochain. «Une analyse plus approfondie serait nécessaire», fait-elle valoir.