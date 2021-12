CÔTÉ, Gisèle



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 décembre 2021, à l'âge de 58 ans, est décédée madame Gisèle Côté, épouse de monsieur Bruno Fournier. Elle était la fille de feu Sauveur Côté et de feu Laura Lacasse. Elle demeurait à Beaumont.La famille accueillera parents et ami(e)s autout en respectant les mesures sanitaires en place, vendredi le 17 décembre 2021 de 19h00 à 20h30 et samedi à compter de 11h30.Les cendres seront déposées ultérieurement au Columbarium du cimetière de Beaumont à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Audrey (Pierre-Luc Isabelle), et Nicolas (Laury Laprise); ses petits-enfants: Charles et Romy. Elle était la sœur de: Réjean (Jacynthe Corriveau), Nicole (feu Roger Goupil), Yvon (Gina Bergeron), Rita, Francis (Carole Thibeault), Patricia (Serge-Alain Bernier) et Louis Poitras. Elle était la belle-fille madame Marianne Goupil (feu Jean-Claude Fournier) et la belle-sœur de: Carole (Jacques Thibault), Michel (Nancy Kelly), Pascal et Claudia (Mathieu Létourneau). Gisèle laisse également dans le deuil ses filleuls, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis spécialement le personnel des soins palliatifs pour les bons soins prodigués lors de cette période difficile. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales 205, Horton St E, Suite 203 London (Ontario) N6B 1K7. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire :