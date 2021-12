LIZOTTE, Nancy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 décembre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Nancy Lizotte, épouse de feu monsieur Roger Duquet, fille de feu monsieur Rosaire Lizotte et de feu madame Valeda Bergeron. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses filles: Nicole (Pierre Reimnitz), Line (Mario Villeneuve) et Michelle; ses petits-enfants: Karin (Jean Leclerc), Alexandre, Mireille, Catherine (Jonathan Gaumont-Roy), Yolène, Christian et Dominic; ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Marthe Lizotte (feu Georges Letendre), feu Martial Lizotte (feu Doris Lévesque), feu Guy Lizotte (feu Estelle Fortin), Fernande Lizotte (feu Roger Genest), feu Rodrigue Lizotte (feu Thérèse Destroismaisons), Jean-Denis Lizotte, (feu Liette Plante), Lise Lizotte (feu Maurice Normand), Suzanne Lizotte, Danielle Lizotte (Yves Gosselin), feu Conrad Duquet (feu Jeanine Ménard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousines, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci tout spécial à tout le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du cœur et de l'AVC ou à la Fondation du rein.à compter de 10 h.