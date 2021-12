LAVOIE, Jacqueline



À la résidence Reine-Antier, le 1er décembre 2021, à l'âge de 92 ans et 9 mois, est décédée dame Jacqueline Lavoie, épouse de feu M. Régent Gagnon, fille de feu M. Phydime Lavoie et de feu dame Caroline Viel. Elle demeurait à Rivière-du-Loup. La famille recevra les condoléances au funérariumle samedi 18 décembre, à compter de 12 h.et de là, au cimetière de Saint-François-Xavier. Elle laisse dans le deuil ses fils: René (Normande Cloutier), Benoit; ses petits-enfants: Sébastien (Adélina), Guillaume (Julie), Charles, Katherine; son arrière-petit-fils Henri; son frère et sa belle-soeur Gérard (Mireille). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s des familles Lavoie et Gagnon. La famille remercie le personnel de la résidence Reine-Antier pour leur dévouement, leur support et la qualité des soins prodigués à Mme Lavoie. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 26, Québec, G2J 1B8. Formulaires disponibles au funérarium. Les services professionnels ont été confiés à la :