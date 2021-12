TOULGOAT, Marie-Claire Mathieu



À sa résidence, le 30 novembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Marie-Claire Mathieu, épouse de monsieur Joseph Toulgoat. Elle était la fille de feu dame Bernadette Godin et feu monsieur Raoul Mathieu. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Joseph; sa fille: Yanne Toulgoat-Dubois (Thierry Dubois); ses petits-enfants: Kristelle Horton (Jon Horton), Frédéric Toulgoat-Dubois (Fon Dubois) et Arielle-Maude Adams; ses arrière-petits-enfants: Loïc, Maëla-Claire, Jacob, Eli, Eva et Chanel-Claire; sa sœur Renée Mathieu; ses belles-sœurs et son beau-frère: Denise Le Doze et Jean Toulgoat (Jeannine); ses neveux et nièces: Annie Esvan (Jojo), Robert Giroux (Antoinette Deschamps), Jacques Le Doze (Claudine), Guy Marcotte (Carole Adam), Karl Giroux (Chantale Cauchy), Gaëdick Toulgoat (Dominique Julé), Élaine-Marie Lebel (Marc Tessier), Mylène Toulgoat (Remy Côté), Yves Toulgoat (Bernadette) Pierre Lebel (Rachele Brassard) et Éric Toulgoat (Isabelle Desbiens); ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s. L'ont précédée ses parents, sa fille Annick ainsi que ses sœurs. La famille désire remercier l'équipe du CLSC Sainte-Foy, plus précisément la Dre Geneviève Piuze, l'infirmière Josée Brulotte et le personnel aidant pour leur grand support tout au long des derniers mois de vie, pour leur humanisme et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin 801, Grande Allée ouest, bureau 124, Québec (Qc) G1S 1C1, tél. : 418-687-6084.