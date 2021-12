MIGNAULT, Jacqueline Lachance



Au Centre d'hébergement Champlain des Montagnes, le 20 novembre 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Jacqueline Lachance, épouse de feu monsieur Aimé Mignault, fille de feu Eugénie Dufour et de feu Eugène Lachance. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances au, de 13 h 30 à 15 h 15.Elle est allée rejoindre son époux, sa mère, son père ainsi que ses frères et ses sœurs: Georgette, Jean-Paul, Émilien, Guy, Charlotte et Roland. Elle laisse dans le deuil son fils Benoît (Carole Durand), ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Centre d'hébergement Champlain des Montagnes pour les bons soins prodigués.