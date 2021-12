DESLAURIERS, Hélène



Au CHSLD Ste-Monique, le 7 décembre 2021, à l'âge de 91 ans et 2 mois, est décédée madame Hélène Deslauriers, épouse de feu monsieur Lucien Blouin, fille de feu dame Laura Gagnon et de feu monsieur Rosaire Deslauriers. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses fils: Denis (Pauline Bouchard) et Jacques (Sylvie Duclos); son frère René Deslauriers (feu Gisèle Picard); ses beaux-frères et belles-sœurs: Robert (feu Laurette Giguère), Lucille (feu Roland Jobin), Maurice (Francoise Racine), Éliane (feu Roger Verreault), Monique (Antoine Pouliot) et Céline (feu Léopold Cloutier). Elle est allée rejoindre sa soeur feu Carmen Deslauriers (feu Jacques Roy); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Jean-Paul (feu Noëlla La Rocque), feu Georgette (feu Jean-Paul Cloutier), feu Roland (feu Jeannine Paquet), feu Denise (feu Jos Plante), feu Marcel (Fernande Desroches) et feu André (Carole Millier). Se souviendront également d'elle ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h 30 à 12 h 15.L'inhumation des cendres aura lieu le lendemain avec la famille immédiate au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Ste-Monique de sa bienveillance, son dévouement et de sa chaleur humaine auprès de notre mère.