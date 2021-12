LALIBERTÉ LAPOINTE, Léontine



À son domicile, le 6 décembre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Léontine Lapointe, épouse de feu Lionel Laliberté. Elle était la fille de feu Ulric Lapointe et de feu Maria Roy. Elle demeurait autrefois à Saint-Raphaël, Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie et son gendre Patrick Guillemette. Elle était la sœur de: feu Lucien, feu Gérard, feu Irène (feu Emilien Gagnon, Jean-Paul Fontaine), feu Rollande (feu Lionel Montminy), Alice (Julien Corriveau), Ulric (Carmen Therrien), feu Eudore (feu Thérèse Roy), Roland (Estelle Bolduc), feu Marie (feu Robert Blanchet), feu Philippe, Gisèle (feu Robert Laverdière) et Roger (Lucette Dugas). De la famille Laliberté, elle était la belle-sœur de: Léopold (Madeleine Bolduc), feu Dolorès (Jean-Claude Montminy), feu Mariette (Michel Nadeau) et Gaétane (Paul-Emile Gamache). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à Marie Charest et à toute son équipe de la résidence Vivre en Harmonie de Saint-Raphaël pour leur dévouement ainsi qu'au Dre Catherine Castonguay pour les bons soins prodigués à ma mère. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Ste-Marie (Québec) G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la