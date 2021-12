Est-ce si mal de ne plus parler de religion à l’école?

J’ai lu et entendu les nombreux commentaires de ceux et celles qui s’inquiètent de la disparition du cours ECR dans nos écoles québécoises, pour faire place à une nouvelle formation touchant plus la citoyenneté. Pour moi qui fus un endoctriné de jadis, à la fois par sa famille, par ses enseignants et par son église paroissiale, je peux vous dire que c’est un maudit bon débarras. J’ai eu tellement de mal à faire le tri dans mes convictions personnelles et celles qu’on m’avait imposées jadis, que rendu à 82 ans, je trouve idéal que mes arrière-petits-enfants en soient épargnés.

Par quoi exactement cela sera-t‐il remplacé ? Nul ne le sait encore. Mais selon moi, ça ne peut pas être pire que ce que c’était. D’une certaine façon, on valorisait les religions, alors qu’elles sont de plus en plus absentes de nos vies. Soyons réalistes et ouvrons-nous à la nouveauté pour le bien de nos petits-enfants !

Grand-père encore allumé

C’est bien connu que tout le monde est réfractaire au changement, si minime soit-il, encore plus quand il est question de valeurs fondamentales comme les croyances religieuses. Donnons donc du temps au temps, et laissons les spécialistes s’occuper de définir les changements avant de paniquer.