VILLENEUVE, Mariette



À l'Hôpital Laval, le 13 décembre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Mariette Villeneuve, épouse de feu monsieur Claude Villeneuve. Elle était la fille de feu monsieur Rosaire Villeneuve et de feu madame Germaine Boissonneault. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 14h30 au centre commémoratifSes cendres seront déposées au columbarium Wilbrod Robert.Madame Villeneuve laisse dans le deuil ses enfants Jean (Jocelyne Morency) et France ; ses petits-enfants : Mike Villeneuve (Annie-Claude Lépine), Joanie Villeneuve (Steven Savard), Vincent-Gabriel Galibois et Lawrence-Olivier Galibois (Amélie Lemay) ; ses arrière-petits-enfants Léo Galibois et Benjamin Savard ; les membres des familles ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, parents et amis (es). Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital Laval pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 chemin Ste-Foy, Québec G1V 4G5 418-656-8711 www.iucpq.qc.ca