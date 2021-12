BOUCHARD, Benoit



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 octobre 2021, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Benoit Bouchard des suites de la maladie sclérose latérale amyotrophique (SLA Bulbaire). Il était l'époux de madame Lorraine Labrie, fils de Françoise Dussault et de feu Marcel Bouchard et le gendre de feu Armand Labrie et de feu Thérèse M. Labrie. Il demeurait à Charny.Il laisse dans le deuil ses enfants: Nicolas (Jessie Borne) et Valérie D. Bouchard (Jenn Watt); ses petits-enfants: Samuel et Félix; ses sœurs: Johanne (Guy Poisson), feu Francine (Serge Carrier) et Sylvie (Mike Estrella); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Labrie: Jacques, Claude (Céline Beaudoin), René, Suzanne, Yolande (Claude Bédard), Bernard (Diane Gagné), Odette et Christian; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Sincères remerciements à la neurologue Sandra Tremblay et son équipe pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec (SLA), 5415, rue Paré, bureau 200, Mont-Royal, Québec, tél: 1-877-725-7725, www.sla-quebec.ca.