TRUDEL, Christiane Lesage



À l'hôpital Régional de Portneuf, le 29 novembre 2021, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Christiane Lesage épouse de monsieur Fernand Trudel et fille de feu monsieur Aser Lesage et de feu madame Thérèse Beaupré. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Lesage laisse dans le deuil, outre son époux bien-aimé, ses enfants: Nathalie (Jacquelin Juneau) et Stéphane (Véronique Gourgue); ses petits-enfants: Émile, Laurence, Élie, Alexane, Shawn et William; ses frères et soeurs de la famille Lesage: Raymonde (Louis-Paul Côté), Jean-Claude (feu Jocelyne Lesage), Alain (Johanne Petitclerc), André, Michel (Lise Rochette) et feu Gaétan; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Trudel: feu Jean-Guy (Yolande Béland), feu Noëlla (Marcel Bussières), feu Cécile (Réjean Germain), feu Claude (Danièle Béland), Aline (feu Yvon Defoy), Hélène (Daniel Paquet) et Nicole ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du département d'oncologie de l'hôpital l'hôtel-Dieu de Québec et des soins palliatifs de l'hôpital de St-Raymond pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 9h à 10h45.Par la suite, les cendres seront déposées au Columbarium Claude Charest et Fille Ltée, Pont-Rouge. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société canadienne du cancer, 1040 Av. Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3 www.cancer.ca