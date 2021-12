ROY, Denis



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 23 novembre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Denis Roy, époux de dame Lorraine Mailloux, fils de feu monsieur Aimé Roy et de feu dame Gabrielle Chabot. Natif de St-Charles-de-Bellechasse, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lorraine; ses enfants: Véronique (Bruno Gendron), Jean-François et Mario; ses petits-enfants: Olivier, Émeric-Anthony, Mathieu, Sofia-Rose, James et Romy; ses frères et sœurs: Claude (Réjeanne Asselin), Suzanne (Raymond Gagnon) et René (Nicole Blouin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Mailloux: Réjean (feu Nicole La Salle), Yvon (Nicole Beaumont), Estelle, Germain (Lise Marchand), Martin (Louise Ouellette), Hildebrand (Suzie Routhier), Berthier (Nicole Routhier), Rino (Anne Bolduc) et Régine (Christian Grenier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387. www.coeuretavc.ca