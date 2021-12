BOUTIN, Pierre-André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 novembre 2021, à l'aube de ses 87 ans, est décédé M. Pierre-André Boutin. Il était le fils de feu M. Philias Boutin et de feu Mme Anna Pomerleau. Il demeurait autrefois à Sainte-Marguerite. La famille vous accueillera à lale vendredi 17 décembre 2021 de 19h à 21h, le samedi 18 décembre 2021 de 12h à 13h45.Il laisse dans le deuil ses belles-sœurs: Jeannine Fradette (feu François), Thérèse Pomerleau (feu Dominique), Claire-Hélène Roy (feu Joseph-Patrice) et Pierrette Bisson (feu Jacques). Il est allé rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Thérèse (Ernest Nadeau), Louis (Antoinette Marcoux), Gérard (Jeanne-D 'Arc Boutin), Georges, Édith (Aurèle Perreault), Gervais (Thérèse Perreault), Isabelle, Julien (Françoise Fournier), François, Dominique, Marguerite (Donald Boutin), Brigitte (Laurent Bertrand), Joseph-Patrice, Jacques et Anne-Marie (Clément Giroux). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Sainte-Hénédine ainsi que celui de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Un merci spécial à sa nièce Clémence pour sa présence et son grand dévouement, comme proche aidante, envers notre bien-aimé Pierre-André. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à : Fondation Hôtel-Dieu de Lévis: https://fhdl.ca/, Fondation Québécoise du cancer : https://fqc.qc.ca/, Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus (Fabrique de Ste-Marguerite) : https://smdj.ca/financement-cva