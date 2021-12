DION, Suzanne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 décembre 2021, à l'âge de 69 ans, est décédée dame Suzanne Dion, épouse de monsieur Gilles Robin, fille de feu Jean-Marie Dion et de feu Lucia Dionne. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gilles Robin; ses enfants: Michel Dion-Robin et Guillaume Dion-Robin; ses frères et sœurs: André (Nicole Gagnon), Denise (Guy Asselin), Raymond (Lise Fortin), Bertrand (Yvette Gaumond), Gilbert (Hélène Auclair), Solange (feu Jules Vézina), feu Jacques (Monique Caron et son conjoint Bernard Gagnon), feu Lucille et Pierre (Isabelle Gagné); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Robin: Roger (Louise Sirois), Carole (feu Denis Blouin), Danielle (Daniel Nadeau) et Raynald (Dominique Godbout); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs et des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec,10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385. www.fondationduchudequebec.org