LEVESQUE, Gaston



Au CHU de Québec-Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 décembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Gaston Levesque, époux de dame Lucette Roberge, fils de feu dame Lucienne Robillard et de feu monsieur Louis-Philippe Levesque. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 10 h à 11 h etLes cendres seront déposées au cimetière du Lac-Saint-Charles au printemps, sous la direction de laIl laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Ginette (Guy Auclair), Lise (André Marcoux) et Pierre (Sylvie Plante); ses petits-enfants: Mélanie Marcoux (Edward Gyles), Caroline Marcoux (Patrick Gauthier), Vincent Auclair (Sarah Pelletier), Rémi Auclair (Linda Belleau), Julien Auclair (Alexandra Leblanc), François Lévesque (Sarah Bélanger), Gabriel Lévesque (Andrée-Anne Picard); ses arrière-petits-enfants: Maya, Miguel, Benjamin, Pénélope, Olivier et William; sa sœur Madeleine et son frère Jacques (Denise Bilodeau); ainsi que plusieurs neveux et nièces, particulièrement Gilles Beaupré (Sylvie Lachance), cousins, cousines, parents et amis(es).Un sincère remerciement au personnel des Jardins du Manoir pour la qualité des soins prodigués et le support apporté durant les derniers mois de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec, 2700, ch. des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec, QC, G1V 0B8, 418-656-4999. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.