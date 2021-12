GIONET, Donat



À l'hôpital St Francois d'Assise de Québec est décédé le 7 décembre 2021, à l'âge de 95 ans, le Père Donat Gionet, prêtre de la communauté des Eudistes, fils de feu Edmond et feu Léontine Dugas. Il a fait ses études classiques au Séminaire des SS. Apôtres, La Prairie, sa philosophie et sa théologie au Séminaire Sacré-Cœur de Charlesbourg.Il est ordonné prêtre le 11 juin 1960, au Grand Séminaire de Québec. Pour sa première mission, il est envoyé comme vicaire en la paroisse Sacré-Cœur de Chicoutimi ensuite comme préfet de discipline au Collège Sacré-Cœur de Bathurst (N.B.). En 1966 retourne aux études à l'Université de Montréal en sciences religieuses et en pastorale catéchétique. De 1967-1974, il poursuit comme aumônier à l'École de retardés pédagogiques du C.E.C.M., l'École St-Émile et Marie-Reine de Montréal. De 1974 il devient vicaire en la paroisse St-Jérôme de Shippagan et poursuit de 1975-1987 comme curé dans les paroisses Marie-Médiatrice, St-Simon, Immaculée Conception au Nouveau Brunswick. De 1987 à 2012, il poursuit à titre de curé dans les paroisses de St-Philippe, Burlington et Sacré Cœur (Guelph) en Ontario. En 2012, il retourne à Caraquet et y exerce différents ministères. À la fin de son service pastoral, en août 2018 il prend enfin sa retraite à la Maison des Eudistes, à Charlesbourg. En plus de ses frères eudistes, il laisse dans le deuil ses frères Jean, Roméo, Léon, Léonard, ses sœurs Amélia, Irène, Jeanne et Tina ainsi que ses neveux et nièces et de nombreux amis qui l'ont connu dans les diverses paroisses où il a travaillé. Il rejoint ses frères décédés Réginald, Alcide et Edmond. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à " Les Œuvres eudistes " au 6125, 1ère Avenue, Québec, G1H 2V9 ou un sur le site Internet au www.lepinecloutier.com.