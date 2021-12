ROY, Gaston



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 10 décembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Gaston Roy, époux de dame Lise Couillard. Il était le fils de feu dame Jeanne Fillion et feu J. Roméo Roy. Il demeurait à Québec. Le bon époux, le bon papa, le bon grand-papa, le frère, le beau-frère et l'ami que tu as été sera toujours présent avec nous. Nous t'aimons de tout notre cœur.La famille vous accueillera aude 9 h 30 à 11 h.Ses cendres seront déposées au Cimetière Saint-Charles en toute intimité à une date ultérieure.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise; son fils Jean-François Roy (Annie Poulin); ses petits-enfants: Lucas, Rafael et Alicia Roy; son beau-frère Freddy Couillard (Lucie Vigneault); sa nièce Isabelle Couillard, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédé. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (département de pneumologie), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999.