Important point de presse du gouvernement à 18h

En raison de la plus que préoccupante montée planétaire du variant Omicron, Québec tient un important point de presse à 18h ce soir afin de faire le point sur tout ce qui entoure la COVID et la période des Fêtes.

• À lire aussi: Catastrophe juste avant les Fêtes pour les commerçants

• À lire aussi: Variant Omicron: un autre Noël sous haute surveillance un peu partout sur la planète

Le 7 décembre dernier, le ministre de la Santé Christian Dubé annonçait qu’il sera permis de se rassembler lors de fêtes privées pour festoyer à 20 personnes vaccinées, dès le 23 décembre.

Toutefois, Omicron risque de brouiller les cartes et Québec pourrait devoir reculer et permettre un nombre moindre d’invités.

De plus, le gouvernement pourrait-il devancer l’administration de la dose de rappel pour certains groupes, voire tous les adultes de 18 ans et plus à l’image de l’Ontario?

Suivez-nous sur toutes nos plateformes ce soir dès 18h.

À VOIR AUSSI...