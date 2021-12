Jean-Charles Lajoie positif à la COVID-19: «Je n’ai jamais livré une bataille comme celle-là»

L’animateur de l’émission JiC, diffusée à TVA Sports, Jean-Charles Lajoie, passe à travers «une montagne russe de symptômes» depuis qu’il a vu apparaître les premiers signes de la COVID-19 lundi.

• À lire aussi: Omicron force Legault à reculer: 10 personnes maximum au réveillon de Noël

En entrevue avec Paul Larocque à l’émission Le Bilan, il raconte comment il traverse cette épreuve.

«Je n’ai jamais livré une bataille comme celle-là. C’est vraiment particulier», lance-t-il d’emblée.

Les symptômes de Jean-Charles Lajoie «arrivent et repartent».

«J’ai perdu pour la deuxième fois ce matin le goût et l’odorat. Je l’avais perdu hier matin, je l’avais retrouvé en fin de journée, j’étais soulagé, j’ai dit: c’est rien que ça. Eh bien non, je l'ai reperdu ce matin et là je ne l’ai pas retrouvé», raconte l’animateur.

Doublement vacciné, JiC assure qu’il a été prudent et ne sait pas où il a pu contracter le virus.

«Je n’ai pas fait exprès de l’attraper. Je n’ai pas fait de karaoké, je suis sorti comme il est permis de le faire», souligne-t-il.

L’animateur appelle la population à rester prudent.

«Essayons d’être responsables collectivement, et ne pas partir de notre petit nombril chacun de notre bord», dit-il.

À voir aussi