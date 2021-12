La distribution de tests doit absolument attendre à lundi

Des pharmacies ont déjà reçu les tests rapides, mais ne pourront les distribuer avant lundi, pour des raisons d’équité et parce que le système informatique de la RAMQ n’est pas encore prêt à verser 10$ par boite aux pharmaciens.

Selon nos informations, des pharmacies de la région de Québec ont déjà reçu toutes les boites d’autotests rapides qu’elles avaient demandées afin de les distribuer dans la population.

Or, elles ne peuvent toujours pas les distribuer. C’est le mot d’ordre, mais également parce que le système informatique pour la facturation de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) ne sera pas prêt avant lundi.

« La RAMQ sera prête à rémunérer les pharmaciens selon les termes convenus par le MSSS, à la date prévue. Le décret du ministre signé et publié hier [mercredi] stipule que le programme prend effet le lundi 20 décembre », a expliqué la Régie dans un court courriel.

Le président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, Benoit Morin, estime qu’il s’agit également d’un souci d’équité.

« Il y a des transferts qui ont été faits, mais ce n’est pas la majorité. Même si on reçoit les boites on ne peut pas réclamer à la RAMQ avant lundi. Les systèmes ne sont pas prêts, mais aussi par souci d’équité », a-t-il expliqué. « On ne peut pas donner une boite à un individu, qui va aller en chercher un autre lundi et qui va avoir deux boites parce que ça n’aura pas été enregistré. On ne peut pas le faire avant lundi. »

10 $ par boite

Benoit Morin estime quant à lui qu’il recevra ses autotests seulement dimanche soir.

Les boites seront distribuées gratuitement dans la population, mais les pharmaciens seront toutefois rémunérés par Québec. À la suite d’une négociation, ils factureront 10,03$ par boite.

« Pour te donner un ordre de comparaison, c’est à peu près le tarif qu’on reçoit pour renouveler une prescription », a affirmé le pharmacien propriétaire, indiquant qu’ils ont négocié ce tarif à la satisfaction de tous les partis.

« Pour une boite de test, on ne fait pas de surveillance et d’explication comme une prescription, mais on a beaucoup d’enjeux de distribution, d’organisation et de contrôle. »

