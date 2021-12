La pandémie fait encore mal à l’achalandage au RTC

La pandémie, qui se poursuit inlassablement, fait encore mal au Réseau de transport de la Capitale (RTC). En 2021, l’achalandage dans les bus à Québec a été d’à peine 60% par rapport à celui enregistré en 2019.

C’est ce que le directeur général du RTC, Alain Mercier, a expliqué, jeudi matin, lors d’un huis-clos précédant le dépôt du budget 2022 de l’organisme.

Il y a tout juste un an, le RTC espérait revenir à un taux d’achalandage de 80% par rapport à 2019. Or, les différentes vagues de la pandémie et le maintien du télétravail n’ont pas permis l’atteinte de cet objectif. La cible de 80%, soit 25 millions de déplacements, a donc été reportée pour la fin de 2022.

«Pour 2022, nous estimons que le niveau d’achalandage pourrait atteindre, à la fin de l’année, jusqu’à 80% du niveau observé en 2019. Les prévision d’achalandage pour 2022 représentent, en moyenne, 74% des déplacements réels 2019», lit-on dans les documents budgétaires.

Pas de décision sur les tarifs

En 2022, le RTC prévoit que le montant des revenus en provenance des utilisateurs augmentera de 15,1%, soit 8 millions$. Faut-il en déduire que les tarifs aux usagers vont être à la hausse? Pas forcément, a expliqué M. Mercier en substance. Une réflexion est en cours pour les divers titres de transport proposés à la clientèle, a-t-il laissé tomber.

Par ailleurs, le budget du RTC ne comprend pas de mesures liées à la tarification sociale. Lors de la récente campagne électorale, Bruno Marchand, avait promis de faire baisser les droits de passage pour la clientèle la plus pauvre. Mais il avait précisé que cela serait fait lors de la deuxième année d’un éventuel mandat électoral.

Interrogé quant à l’intégration tarifaire que les maires de Québec et de Lévis veulent mettre en place entre les deux sociétés de transport, Alain Mercier a ajouté qu’il n’y a pas de «plan concert» pour le moment et «qu’on va laisser rentrer les nouvelles administrations».

Le nouvel service de FlexiBus (taxi-bus) sera bel et bien déployé à partir de 2022, et celui de « àVélo » (vélopartage) sera sensiblement augmenté dès le printemps 2022. On passera ainsi de 10 stations et 100 vélos à 40 stations et 400 vélos. L’emplacement exact des nouvelles stations sera connu d’ici le printemps 2022.

Encore cette année, le RTC a eu besoin des subventions gouvernementales pour atteindre son équilibre budgétaire. Ces subventions ont été de 25 millions$ en 2020 et de 35 millions$ en 2021. Elles seront de 19,7 millions$ en 2022.

