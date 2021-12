La santé mentale demeure une préoccupation pour les moins nanties

Parmi les Québécois ayant un revenu faible ou modeste, plus d’une personne sur trois a avoué avoir éprouvé des problèmes de santé mentale au cours de la saison estivale, alors que la pandémie se poursuit.

C’est ce qui ressort d’un rapport publié par l’Observatoire québécois des inégalités, qui a sondé 1354 personnes à l’été 2021, dont les revenus les situent dans la proportion des 40 % moins élevés dans la province.

Au total, ce sont 37 % des répondants qui ont déclaré que leur santé mentale représentait un problème, malgré le contexte d'assouplissement des mesures sanitaires ayant eu cours pendant l’été.

«Il faut continuer de garder ça à l’œil. Ça pourrait avoir des conséquences à long terme, et ça a des impacts sur toutes les sphères de la vie», s’est inquiété Sandy Torres, chercheuse et auteure du rapport.

Dans un deuxième volet de son étude, qui est toujours en cours, elle fait d’ailleurs un suivi auprès d’un nombre plus restreint de répondants pour mieux comprendre ces problématiques.

«On voit mieux, avec les mots qu’ils nous disent, tous les problèmes de santé mentale qu’ils ont pu éprouver. Parfois, ce sont des problèmes qui préexistaient, mais d’autres fois, c’était clairement déclenché par la pandémie», a révélé Mme Torres.

Parmi les autres constats de son rapport, 34 % des répondants considéraient que leurs finances personnelles représentaient un problème après trois vagues de COVID-19. De ce nombre, 28 % ont dû puiser dans leurs économies personnelles pour parvenir à combler leurs dépenses de base, et 23 % ont eu davantage recours à leur carte de crédit.

«Malgré la période estivale, les difficultés étaient bien présentes chez une proportion importante de la population, alors qu’on aurait pu penser qu’après plus d’un an de COVID-19 et de pandémie, les gens allaient plus facilement s’adapter», a constaté Mme Torres.