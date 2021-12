La Ville de Québec pourrait débourser jusqu’à 43 M$ pour des sacs de plastiques

La Ville de Québec s’apprête à octroyer un gigantesque contrat, jusqu’à 43 M$ d’ici 2030, pour l’achat de sacs de plastiques qu’elle fournira gratuitement aux citoyens afin de récupérer les résidus alimentaires.

C’est l’entreprise Polykar de Montréal – la seule ayant soumissionné – qui va remporter l’appel d’offres d’une durée de neuf ans (incluant une option de renouvellement de trois ans). Pas moins de 24 millions de sacs par année seront livrés à la Ville, en rouleau, ce qui représente environ 90 sacs par maisonnée.

Deux opérations de distribution auront lieu à chaque année, à compter de l’automne prochain, à la porte des citoyens.

À la suite de négociations avec Polykar, la Ville dit avoir réussi à faire baisser le coût de la soumission, teintée par la flambée ponctuelle des prix de la résine (principale composante des sacs). Ce matériau a augmenté de 134 % entre mars 2020 (le début de la pandémie) et la fin du processus d’appel d’offres.

Un chiffre très hypothétique

Le montant de 43 M$, évoqué dans des documents du comité exécutif rendus publics jeudi, est toutefois très hypothétique puisque le contrat sera ajusté deux fois par année, en fonction de la variation des prix de fabrication.

«Le coût soumis n’est pas représentatif du coût qui sera payé par la Ville au cours du contrat. Cela s’explique par le fait que le contrat prévoit deux ajustements par année du coût unitaire. Étant donné que la base de cet ajustement repose sur 70 % de la valeur actualisée de la résine et sur 30 % de l'indice des prix à la consommation (IPC), la Ville profitera significativement de toute baisse à venir du coût de la résine», peut-on lire.

Sur la plan environnemental, la Ville maintient qu’elle a fait le choix le plus sensé et le plus vert, en choisissant la collecte par sacs et la construction d’une usine de biométhanisation au lieu du traditionnel bac brun pour le compostage, utilisé déjà dans de nombreuses municipalités.

«La quantité de plastique fournie aux citoyens sous la forme de sacs est équivalente, voire inférieure à celle qui serait fournie sous la forme d'un bac brun traditionnel», fait-on valoir. La collecte par sacs – à même le bac à ordures – permettra aussi d’éviter l’émission annuelle de 3 158 tonnes de GES et 13 000 voyages de camions de collecte.

Rappelons que les sacs de couleur mauve, utilisés pour les résidus alimentaires, seront triés et éventrés mécaniquement lorsque les camions à ordures se rendront à destination.