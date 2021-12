Le Barreau maintient sa radiation en l'encontre de Jean Petit

De multiples avis de radiation ont été maintenus et prononcés par le Conseil de discipline du Barreau à l’encontre de l’avocat Jean Petit et ce, malgré le fait que le criminaliste ait porté chacune des décisions rendues contre lui en appel.

Jeudi, pas moins de neuf avis de radiation ont été publiés à l’égard de Me Petit qui a été admis au Barreau en 1983.

On lui reprochait, sur une période de quatre ans, soit de 2014 à 2018, d’avoir commis différentes infractions interdites par le conseil de discipline.

Entre autre, Me Petit a été trouvé coupable « d’avoir refusé ou négligé de répondre personnellement et avec diligence» aux lettres que lui transmettaient une inspectrice-enquêtrice du Burreau du Syndic.

Il a également été trouvé coupable, dans cinq dossiers, de ne pas avoir rendu à ses clients des services professionnels à la hauteur des sommes d’argent remis.

Le Conseil de discipline du Barreau l’a également trouvé coupable d’avoir déposé et retiré de son compte en fidéicommis des sommes totalisant 100 000$ et «d’avoir utilisé à des fins autres la somme de 63 502$ que lui avait remis son client à titre d’avances d’honoraires et de débours».

Pour l’ensemble des infractions, le Conseil a imposé à Me Petit des périodes de radiations variant de deux à quinze mois.

Rappelons que lorsqu’il était en fonction, l’avocat se présentait sur sa page internet comme étant un avocat d’expérience en matière pénale et criminelle et « détenant une grande éthique professionnelle ».

Toujours selon les informations transmises, il y était mentionné que, tout au long de sa carrière, Me Petit avait défendu plus de 2000 causes.

C’est d’ailleurs lui qui a défendu, pendant quelques mois, le meurtrier de la Grande Mosquée, Alexandre Bissonnette, avant d’être remplacé par deux autres avocats.