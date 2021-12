Le pool Le Cercle

Le comité organisateur du 7e pool de hockey Le Cercle a effectué ses deux remises d’argent lors d’un événement qui s’est tenu en septembre dernier. Des chèques de 2714,89 $ ont été remis à deux organismes : Deuil-Jeunesse et Ressources familiales Côte-de-Beaupré (RFCB). Sur la photo du haut (de gauche à droite) : Vincent Bernier et Étienne Massé, du comité organisateur ; Gabrielle King, directrice du développement des affaires et de la philanthropie chez Deuil-Jeunesse ; Jean-Marc Duval, attaché politique du député de Charlesbourg ; Jonatan Julien et Pierre Samson, du comité organisateur. Sur la photo du bas : Vincent Bernier, Pascal Gauthier, attaché politique d’Émilie Foster, députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré ; Caroline Cyr, présidente du CA de RFCB ; Véronique Vézina, directrice générale RFCB ; Pierre Samson et Étienne Massé, du comité organisateur.

Une première réussie

Le tout premier Sapin Radio X, au profit de la Fondation du CHU de Québec pour le Centre mère-enfant Soleil, a permis de récolter 100 000 $, soit quatre fois l’objectif initial de 25 000 $. Chaque don de 2 $ permettait d’allumer l’une des lumières du sapin. Les animateurs de la station de Québec ont tous contribué avec enthousiasme et ont invité quotidiennement les auditeurs et les entrepreneurs à en faire de même. Le Sapin Radio X illuminera la cour centrale des Galeries de la Capitale durant toute la période des Fêtes et sensibilisera du même coup les visiteurs à la Fondation du CHU de Québec. Sur la photo, de gauche à droite : Sylvain Boivin, directeur créativité média et promotions radio, Radio X & VIBE 100,9 ; Philippe Lefebvre, vice-président RNC Media inc. et directeur général Radio X & VIBE 100,9 ; Marie-Claude Paré, présidente et cheffe de la direction, Fondation du CHU de Québec et Lise-Andrée Roy, directrice marketing, Galeries de la Capitale et Méga Parc, Oxford Properties Group.

Donnez un peu, aidez beaucoup

Mario Goulet, marchand propriétaire du Provigo Mario Goulet, situé au 955, boulevard René-Lévesque Ouest, à Québec, était récemment fier de remettre, au nom de sa clientèle, un chèque de 519,38 $ au Centre Social de la Croix Blanche qui, en 1971, devenait le premier organisme communautaire en santé mentale à offrir des services directs aux personnes vivant des difficultés de santé mentale dans la région de Québec. Encore aujourd’hui, sa mission est de briser l’isolement social des adultes ayant une problématique de santé mentale. Sur la photo : Nathalie Gordon, directrice du Centre Social de La Croix Blanche, en compagnie de Mario Goulet.

En souvenir

Le 16 décembre 1991. Le Lightning de Tampa Bay et les Sénateurs d’Ottawa deviennent officiellement membres de la LNH, portant le nombre d’équipes dans la ligue à 24. Ils commenceront à jouer au début de la saison 1992-93.

Anniversaires

Claude Mercier (photo), homme de radio et de télévision retraité de Télé-4 (TVA), TQS-Québec et d’Ameublements Tanguay, 80 ans...Roger Paradis, président de Groupe Pro-Expo de Beauport, 53 ans...Trevor Immelman, golfeur sud-africain, 41 ans...Flo Rida, rappeur américain, 43 ans...Donovan Bailey, champion sprinter canadien, 54 ans...Benjamin Bratt, acteur américain, 59 ans...André Gaudette, joueur de centre (1972-75: Nordiques dans l’AMH), 74 ans.

Disparus

Le 16 décembre 1986 : Alain Caron (photo), 48 ans, hockeyeur avec les Nordiques de 1972 à 1975... 2019 : George Ferguson, 67 ans, qui a joué près de 800 matchs dans la LNH avec Toronto, Pittsburgh et Minnesota... 2018 : Dave Newell, 73 ans, arbitre de la LNH de 1967 à 1990... 2018 : Oribe Canales, 62 ans, coiffeur cubain des célébrités... 2016 : Bill Malenfant, 87 ans, ancien maire de Dieppe et député du Nouveau-Brunswick... 2014 : Ernie Terrell, 75 ans, boxeur poids-lourds américain... 2013 : Claude Martel, 58 ans, gérant de plusieurs bars et établissements de Québec... 2013 : Ray Price, 87 ans, chanteur américain de musique country... 2012 : Laurier Lapierre, 83 ans, sénateur libéral de 2001 à 2004 et ex-journaliste et ex-animateur du réseau CBC... 2010 : George (Henri) Roy, 84 ans, retraité de la Brasserie O'Keefe ex-défenseur des As de Québec... 1976 : Réal Caouette, 59 ans, homme politique québécois (Crédit social).