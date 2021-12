LeBron James affiche ses nouvelles couleurs

La vedette de la NBA LeBron James est aujourd’hui un des propriétaires des Penguins de Pittsburgh et il l’a rappelé de façon assez particulière, mercredi.

Le joueur des Lakers de Los Angeles s’est présenté au match contre les Mavericks de Dallas avec un chandail noir et jaune des «Pens». L’organisation californienne a d’ailleurs diffusé une photo du célèbre athlète au bas de laquelle il était inscrit «LeMagnifique», une référence à un autre grand du sport, Mario Lemieux. Le clin d’œil à l’égard des numéros 6 – celui de James – et 66 est évident.

En mars, le basketteur s’est joint au Fenway Sports Group en faisant l’acquisition de parts minoritaires. Huit mois plus tard, l’entreprise a mis la main sur les Penguins, de sorte que James est l’un des copropriétaires du club, tout comme Lemieux. Fenway possède aussi les Red Sox de Boston, le Liverpool FC et l’écurie de course automobile Roush Fenway Racing.

Par ailleurs, en 2014, James s’était affiché avec un chandail du Canadien de Montréal, qui lui avait offert un dossard numéro 6.