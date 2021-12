L'hôpital de Rimouski obtient du renfort de la France

Trois professionnels en soins infirmiers de la France viennent de se joindre à l'équipe du centre hospitalier de Rimouski.

Ces employés ont été recrutés grâce à Recrutement Santé Québec, qui se charge de mener le recrutement en santé à l’international.

Selon Tommy Bonesso, agent de recrutement pour le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Recrutement Santé Québec agit comme une agence de placement pour les différents CISSS de la province.

«Eux vont faire du recrutement en France, en Belgique ou en Afrique et, à ce moment-là, ils rencontrent les candidats et font des entrevues avec eux et, une fois qu’ils sont retenus et qu’ils ont réussi le processus de sélection, à ce moment, nous prenons la relève», a-t-il dit.

En plus des trois infirmiers qui viennent de se joindre à l’équipe, cinq autres viendront joindre les rangs du CISSS Bas-Saint-Laurent d’ici la fin de 2022.

De plus, des démarches sont déjà en cours pour recruter davantage de personnel infirmier à l’international, notamment en France, en Belgique et en Afrique.

Les nouveaux employés ont signé un contrat de trois ans avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent et sont encadrés par des mentors durant leurs 75 premiers jours dans l’organisation.

Mieux au Québec

«On regarde leurs connaissances, leurs processus et on essaie de leur transmettre, un peu, ici au Québec, comment on travaille», explique Anny Béland, cheffe de service en soins critiques pour le Bas-Saint-Laurent.

Camille Montil est l’une de ses infirmières qui a choisi de s’établir à Rimouski. Elle a choisi le Québec puisque, selon elle, la profession d’infirmière est beaucoup plus valorisée ici qu’en France

«Ici, c’est plus performant, le métier est plus valorisé», a partagé Mme Montil.

Irving Montorier a aussi choisi de déménager à Rimouski pour exercer sa profession d’infirmier. Il a été attiré par les grands espaces de la région. «Le Bas-Saint-Laurent cochait toutes les cases de ce que l’on voulait faire avec la nature à proximité, les activités extérieures et une ville à taille humaine, on ne voulait pas de gros centres urbains», a expliqué le nouvel arrivant.