L’Océanic veut se venger du Drakkar

RIMOUSKI | L’Océanic attend le Drakkar de Baie-Comeau de pieds fermes pour le programme double opposant les deux formations vendredi et samedi à Rimouski.

Autant les joueurs que les entraîneurs ont à la mémoire les deux défaites encaissées les 3 et 4 décembre à Baie-Comeau. «On se rappelle de nos défaites là-bas. Il n’est pas question que ça se reproduise devant nos partisans. Le Drakkar travaille excessivement fort. Il va falloir être prêt. Nous avons bien pratiqué cette semaine et nos deux victoires de la fin de semaine dernière ont ramené de la bonne humeur dans l’entourage de l’équipe», a commenté le défenseur Frédéric Brunet, qui a fait partie de l’équipe d’étoile de la dernière semaine dans la LHJMQ avec une production de cinq points en deux parties.

«Baie-Comeau nous a donné beaucoup de misère chez eux. C’est une équipe qui joue de la bonne façon. Il faut travailler plus fort qu’eux, si on veut les battre. Leurs joueurs de premier plan ont été très bons contre nous. Ils ont une excellente défensive et deux bons gardiens», a analysé l’entraîneur-adjoint de l’Océanic, Alexis Loiseau, qui estime que les deux gains contre les Huskies ont fait du bien au moral des troupes.

Le défi de rester concentré

Comme ancien joueur de l’Océanic, Alexis Loiseau connaît le piège qui guette les joueurs pour ce dernier week-end d’activité avant la pause de Noël. «Il faut rester concentré. C’est cliché, mais il faut que les gars restent dans le moment présent, présence par présence et match par match avant de penser au retour dans leurs familles», a expliqué celui qui estime que le Drakkar représente un plus grand défi que ne l’étaient les Huskies sans leur gardien numéro un. «On veut voir nos défenseurs relancer l’attaque et appuyer nos attaquants en zone adverse».

En bref

L’Océanic sera privé de son gardien de but numéro un Patrik Hamrla, retourné quelques jours en République tchèque pour sa scolarité. L’attaquant suisse Louis Robin a quitté mercredi pour rejoindre l’équipe nationale junior de son pays. Outre ses deux absents, tous les joueurs sont en santé et disponibles pour le week-end. L’utilisation des gardiens de but n’était pas clarifiée après l’entraînement de jeudi. «Nous allons regarder ça avec Serge et Mick (Michaël Rioux, entraîneur des gardiens). Nous avons deux excellents gardiens avec nous (Gabriel Robert et Jasmin Simon)», a mentionné Alexis Loiseau.