Mattias Norlinder rentre en Suède

Le défenseur Mattias Norlinder complétera la saison 2021-2022 avec la formation du Frölunda HC, dans la ligue élite suédoise de hockey, a annoncé le Canadien de Montréal, jeudi.

• À lire aussi: Enfin une victoire ce soir pour le Canadien?

• À lire aussi: «Une machine à offensive» dans la mire du CH?

Dans un bref communiqué, le Tricolore a précisé que la décision avait été prise à la suite de discussions avec le clan du joueur de 21 ans qui poursuivra ainsi son développement sur ses terres natales.

Le choix de troisième tour de l’équipe montréalaise au repêchage de 2019 a récemment goûté à la Ligue américaine, et ce, même si ce n’était pas prévu initialement. Il a d’ailleurs inscrit un but et une mention d’aide en six parties avec le Rocket de Laval.

Avec le grand club, Norlinder a obtenu une aide en six matchs cette saison, tout en affichant un différentiel de +2.

À voir aussi