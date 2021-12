Omicron: la Ville de Québec réactive sa cellule de gestion crise

Tout en attendant les mesures qui seront annoncées à 18h par le premier ministre Legault en lien avec la pandémie, la Ville de Québec a d’ores et déjà réactivé sa cellule de gestion de crise.

• À lire aussi: 20% des cas liés à Omicron au Québec

• À lire aussi: Record de cas en Chaudière-Appalaches

C’est ce que le maire Marchand a annoncé, jeudi après-midi, en impromptu de presse. Dès que les annonces gouvernementales seront faites, la municipalité promet de communiquer rapidement avec la population pour expliquer notamment les implications précises sur les loisirs ou les bibliothèques en cette période de fête.

Le maire a par ailleurs répété que la municipalité se conformera évidemment à toutes les mesures qui seront édictées par la Santé publique. Se disant «préoccupé» par les possibles fermetures ou limitations qui pourraient toucher les commerces comme les restaurants et les hôtels, Bruno Marchand a appelé les citoyens de Québec à «avoir le cœur sur la main» et à avoir «le réflexe local».

«C’est une belle période pour commander dans les restaurants, a-t-il suggéré. Nos restaurateurs en ont besoin (...) Payez-vous la traite dans un hôtel de chez-nous quelques jours. Amenez votre bulle familiale.»

Claude Villeneuve, chef de l’opposition, s’est dit satisfait de la réactivation de la cellule de crise. «C’est le bon canal pour fonctionner (et) pour s’assurer que les décisions ne soient pas politiques et qu’elles soient basées sur des critères scientifiques, techniques et je dirais même technologiques», a-t-il déclaré.

À VOIR AUSSI...