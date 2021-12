Présumé trafiquant arrêté au Lac-Saint-Jean

La Sûreté du Québec (SQ) a appréhendé un présumé trafiquant de drogue à la suite de deux perquisitions à Alma, mercredi matin.

Une première perquisition a eu lieu dans une résidence de la rue Scott, avant qu’un établissement licencié de la rue Collard ne soit fouillé à son tour.

Lors de leur opération les agents du corps de police provincial ont saisi plus de 300 sachets de 0,5 g de cocaïne, pour un total de plus de 160 g. Plus de 350 g de cannabis illicites, plus de 1000$ en argent et du matériel servant au trafic de stupéfiants ont aussi été saisis.

L’homme de 51 ans qui demeurait dans la résidence perquisitionnée a été arrêté, puis remis en liberté.

« Le présumé trafiquant [...] comparaitra ultérieurement sous des chefs d’accusation en lien avec le trafic de drogue », a fait savoir le sergent Hugues Beaulieu, de la SQ.

Cette enquête a été amorcée à la suite d’informations reçues du public. C’est pourquoi la Sûreté du Québec rappelle que toute information sur des actes criminels ou suspects peut être communiquée anonymement au 1 800 659-4264