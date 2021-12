Québec: l’opposition devrait appuyer le budget 2022

Tout porte à croire que le budget 2022 de la Ville de Québec sera adopté demain, vendredi.

«Il y a aussi dans ce budget-là des mesures qui sont inspirées de notre programme, qu’on a négocié. Donc, vous pouvez vous attendre à ce que le budget soit adopté demain (vendredi)», a laissé tomber Claude Villeneuve, chef de l’opposition à l’hôtel de Ville, jeudi après-midi.

Ce dernier ne pouvait pas confirmer si les neuf élus de sa formation politique (Équipe Marie-Josée-Savard) voteront en bloc en faveur du premier budget Marchand. «On est encore en train de regarder ça. On a un fonctionnement à adopter et une culture de parti à développer. Présentement, on est sur l’idée d’une ligne de parti souple», a-t-il ajouté.

Quelques minutes plus tôt, le maire Bruno marchand s’était dit confiant de voir le budget adopté vendredi après-midi. Il avait toutefois pris soin de préciser que son agenda est dégagé si jamais les élus municipaux devaient encore siéger d’ici la fin de l’année pour que le budget soit entériné.

Le suspense autour du vote du budget est monté d’un cran mardi lorsque M. Villeneuve a indiqué que l’appui de sa formation politique «n’est pas acquis». Minoritaire au conseil, Bruno Marchand a besoin de l’appui d’au moins une partie de l’opposition dans sa quête de voir le budget entériné.

