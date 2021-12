Voici ce qui va changer: le guide des mesures sanitaires qui entreront en vigueur lundi

Pour éviter que le variant Omicron ne viennent submerger les hôpitaux, les Québécois doivent réduire de moitié leurs contacts sociaux, a expliqué le premier ministre.

Plusieurs restrictions sanitaires entreront donc en vigueur dès lundi prochain et François Legault prévient que tout est sur la table si la situation dégénère, incluant le retour du couvre-feu au besoin.

10 personnes à Noël

Une semaine après avoir annoncé un Noël à 20 personnes, Québec recule : ce sera finalement un maximum de 10 convives.

Et même là, le ministre de la Santé appelle à la modération. « Si vous voulez faire une soirée de Noël, faites-en une. Faites pas cinq soirée de dix personnes », prévient Christian Dubé.

Mais les policiers ne viendront pas sonner aux portes pour compter le nombre d’invités sous le gui, à Noël ou au Jour de l’an. « On a dit qu’on se fiait à la responsabilité des Québécois. On n’ira pas faire d’inspections dans les maisons », dit M. Dubé.

Danse, karaoké, partys de bureau : c’est fini

À peine un mois après le retour de la danse et du karaoké dans les bars, les fêtards devront ranger souliers et micro. D’ailleurs, il faudra demeurer assis dans les bars.

De plus, les partys de bureau doivent être annulés. Plusieurs incidents récents ont démontré que le variant Omicron peut se propager rapidement dans les soirées entre collègues.

François Legault a expliqué que ces activités «sont très à risque». «Donc, à partir de lundi, ce sera ça aussi interdit».

Le passeport vaccinal à l’église

Épargnés jusqu’ici, les lieux de culte devront exiger le passeport vaccinal pour leurs disciples.

Églises, mosquées et temples devront également limiter leur capacité d’accueil à 50%, avec un maximum de 250 personnes. Une fois à l’intérieur, les croyants devront demeurer assis.

Une exception sera permise aux personnes non vaccinées pour les mariages et les funérailles : il sera possible de tenir des événements à 25 personnes sans passeport vaccinal.

Masque à l’école et vacances prolongées

Mauvaise nouvelle pour les plus jeunes, le masque fera son retour sur les bancs d’écoles.

Au niveau secondaire, le retour en classe attendra au 10 janvier, comme au Cégep et à l'université. Au primaire, les élèves retourneront aux dates qui étaient prévues.

Comme lors des vagues précédentes, a expliqué François Legault, la priorité demeure de garder les écoles ouvertes le plus longtemps possible avant d’envisager de suspendre les cours.

Accélération de la troisième dose

La course contre la montre est lancée pour administrer une troisième dose du vaccin contre la COVID-19.

Pour le moment, seules les personnes âgées de 70 ans et plus, les travailleurs de la santé et les personnes vulnérables sont admissibles.

Mais dès lundi, les Québécois de 65 ans et plus pourront prendre rendez-vous, puis les 60 ans et plus la semaine suivante. L’intervalle recommandé entre les doses passe également de 6 à 3 mois.

Québec affirme également avoir reçu 1 500 offres via Je contribue pour participer à la campagne de vaccination massive qui devrait reprendre le même rythme que l’été dernier, selon le ministre de la Santé.

Maximum 50 %

C’est le retour des capacités limitées dans les commerces et, possiblement, des files d’attente à l’extérieur.

Une règle de 50 % de la clientèle s’appliquera aux commerces non essentiels, ce qui inclut les bars, cinéma, gym, spa, centres commerciaux et restaurants.

Les activités sportives demeurent permises, mais pas les tournois et les compétitions. Une limite de 25 personnes s’applique, mais le gouvernement était incapable hier soir de préciser si cela signifie la fin des matchs de hockey, qui implique généralement, d'emblée, un plus grand nombre de participants.

Des petits et moyens spectacles

Du côté des spectacles, la règles de 50 % de la capacité s’applique également à compter de lundi prochain. Même chose pour les grands amphithéâtres, ce qui signifie une diminution de la présence de spectateurs aux matchs du Canadien de Montréal.

Encore là, les personnes devront demeurer assises et porter leur masque, sauf au moment de manger ou boire.

Et pour ceux qui ont des billets de spectacle pour cette fin de semaine, Dr Horacio Arruda a laissé planer le suspense. La situation sera évaluée demain et seulement la moitié des spectateurs pourraient finalement être admis.

