Un candidat à la mairie de Sept-Îles poursuit la Ville

Un candidat défait à la mairie de Sept-Îles aux dernières élections municipales, Steve Trudel, poursuit la Ville pour près de 9 millions $ parce qu’il estime avoir été lésé comme propriétaire immobilier.

Steve Trudel, qui est propriétaire de Groupe Keops et Développement Keops, met sa menace à exécution. L’homme qui a obtenu 4,69 % des suffrages lors des élections du 7 novembre dernier affirme avoir été lésé à titre de promoteur immobilier lors de pourparlers avec la Ville de Sept-Îles au début des années 2010.

Les échanges entre les deux parties portaient sur un projet d’agrandissement du secteur Ferland sur des terres publiques qui avaient été offertes à la Ville de Sept-Îles par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.

Steve Trudel, qui avait remporté un appel de proposition lancé par la Ville, prétend avoir investi près de 900 000 $ dans ce projet qui ne s’est jamais réalisé. Il réclame cette somme à la Ville en plus d’une série de dommages liés à une perte de réputation, de crédibilité et à la vente de sa résidence.

Dans sa demande introductive d’instance déposée le 6 décembre dernier, il se présente comme un homme d’affaires ayant une grande crédibilité sur le plan international. Il accuse l’administration municipale de mauvaise foi et d’abus de confiance en mettant fin aux discussions entourant son projet. Il estime que la Ville de Sept-Îles s’est placée dans une situation de conflit d’intérêts en développant elle-même un quartier résidentiel dans un autre secteur.

«En 2012, la Ville m’avait déjà octroyé le terrain de gré à gré puis finalement, s’en ai suivi un appel d’offres qui est sorti de nulle part», explique-t-il en entrevue à TVA Nouvelles.

«Donc, il y a pleins de situations qui ont fait en sorte qu’on voit très bien que quand on met toutes les pièces une à côté de l’autre, on voit très bien la mauvaise foi de la Ville de Sept-Îles», ajoute-t-il.

La Ville réplique

Le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam, rejette cette accusation.

«Ce n’est pas par mauvaise volonté de la Ville ni du promoteur, c’est juste qu’on n’a pas réussi à s’entendre», affirme-t-il.

Patrick Gwilliam n’énumère pas les raisons qui ont mené à l’arrêt des pourparlers avec Steve Trudel. Il précise toutefois que la Ville a renoncé à acquérir les terrains du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles après avoir constaté l’essoufflement de la demande à Sept-Îles à la fin des années 2010.

«C’est ça qui a fait en sorte qu’on a été obligé de rétrocéder les terrains au ministère», justifie Patrick Gwilliam.

En plus de la Ville, Steve Trudel poursuit les 12 élus qui ont siégé au conseil municipal entre 2017 et 2021, incluant l'ex-maire Réjean Porlier et l'ex-conseiller municipal Michel Bellavance, candidat à la mairie défait lors des élections du 7 novembre dernier.