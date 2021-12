Un règlement et des amendes plus sévères pour les voitures bruyantes à Québec

La Ville de Québec adoptera un règlement plus sévère, avec des amendes salées à la clé, pour serrer la vis aux conducteurs de voitures sport ou modifiées qui paradent bruyamment et nuisent à la quiétude de nombreux citoyens exaspérés.

Le phénomène a pris de l’ampleur dans la dernière année. Les plaintes ont afflué au SPVQ, notamment pour les secteurs de la Grande Allée, du Vieux-Québec, du Vieux-Port et du boulevard Champlain. Les conducteurs paradent avec des véhicules de luxe ou modifiés et le font de façon inappropriée, jugent les autorités policières.

«Cette année, après le déconfinement, leur présence a explosée, au grand dam des résidents et commerçants qui ont multiplié les plaintes au 311, au Service de police via le 911, au directeur de l'arrondissement et aux élus», peut-on lire dans un document du comité exécutif de la Ville, rendu public jeudi.

Le SPVQ les aura davantage à l’œil et aura désormais un nouveau levier réglementaire pour sanctionner le bruit excessif des véhicules avec des amendes allant de 150$ à 1000$. En cas de récidive, les amendes seront doublées.

Les principaux comportements qui pourront désormais être réprimandés, en vertu du nouveau Règlement sur la paix et le bon ordre, sont les suivants:

Faire révolutionner le moteur du véhicule à de très hauts régimes lors d'un arrêt à un feu rouge ou à un arrêt obligatoire.

Effectuer des accélérations rapides, souvent sans changement de rapport de transmission émettant un bruit anormalement élevé.

Effectuer des départs arrêtés dans la circulation avec ou sans crissement de pneus.

Descendre une côte en petit rapport de transmission (petite vitesse) provocant un bruit de décélération anormal provenant du système d'échappement.

Accélérer par à-coups pour provoquer un fort bruit du véhicule.

La Ville affirme que les moyens d'intervention actuels des policiers sont très limités, dans le Code de la sécurité routière, d'où la nécessité de resserrer la réglementation municipale.

Le règlement pourrait être adopté lors de la prochaine séance ordinaire du conseil municipal.

En juillet dernier, le SPVQ avait mené une opération dans le secteur de la Grande Allée en raison des nombreuses plaintes reçues.

