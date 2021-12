3e gain consécutif de l’Océanic à la maison

RIMOUSKI | Xavier Cormier a marqué deux buts et ajouté une passe pour mener l’Océanic à un gain de 4-1 face au Drakkar de Baie-Comeau, ce vendredi au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

Ludovic Soucy et Julien Béland ont les autres buts des vainqueurs. La réplique du Drakkar est venue de l’excellent Jacob Gaucher avec son 21e de la saison. L’Océanic a dominé 45 à 28 au chapitre des lancers.

L'Océanic part en lion

L’Océanic a amorcé le match en lion. Le capitaine Ludovic Soucy (4e) a ouvert la marque dès la deuxième minute de jeu en s’emparant d’une rondelle libre dans l’enclave. Alexander Gaudio est complice. Moins de quatre minutes plus tard, Xavier Cormier (12e) a profité d’une passe parfaite de Julien Béland à la ligne bleue adverse pour s’amener seul devant le gardien du Drakkar, Olivier Chiarlo, et le battre du côté rapproché. Tyson Hinds venait tout juste de frapper le poteau. Le défenseur de 20 ans, Gabriel Jackson, est utilisé comme attaquant après avoir été laissé de côté dimanche dernier.

Le Drakkar s’inscrit à la marque

Le Drakkar a offert une meilleure opposition en deuxième période. Les visiteurs ont profité d’une supériorité numérique pour s’emparer du momentum. À la 18e minute, Jacob Gaucher a réduit l’écart à un but en faisant dévier le tir bas d’Andrew Belchamber à l’intérieur du poteau. L’Océanic a repris une avance de deux buts sur le 2e but du match de Xavier Cormier qui s’est emparé du retour de Frédéric Brunet avec deux secondes à faire à l’engagement médian.

Julien Béland a porté la marque à 4-1 en faveur de l’Océanic en début de troisième période avec son 6e but de la saison. Xavier Cormier a obtenu son 3e point de la rencontre sur la séquence.

En bref

L’Océanic était privée des services de Patrik Hamrla qui est retourné dans son pays pour une question de scolarité et de Louis Robin qui s’est rapporté à l’équipe nationale junior de la Suisse. Charles Côté et Alex Drover sont tous deux blessés. Le Drakkar devait se débrouiller sans deux de ses meilleurs éléments, les Européens Nikls Fenenko et Kristians Ansons Raivis, qui participeront au championnat mondial junior. Avant le match, l’Océanic a rendu hommage à son ancien président et gouverneur, Camille LeBlanc. Les deux mêmes équipes s’affronteront de nouveau samedi à 16 h.