CARON, Jean



À l'Hôpital de Montmagny, le 13 décembre 2021, à l'âge de 87 ans et 4 mois, est décédé monsieur Jean Caron, conjoint de madame Ginette Mercier. Fils de feu dame Hélène Blanchet et de feu monsieur Camille Caron, il demeurait à Saint-Adalbert, comté de L'Islet. Il était le père de: Danielle (Nancy Lapointe), Sylvain, Normand, Martin (Pascale Couture), Claude (Patricia Lachance), Claudine (Joël Deschênes), Annick Mercier (Steve Lévesque). Il laisse dans le deuil ses petits-enfants: Frédérique, Alyssa, Jessica, Gabriel, Janie-Michèle, Thomas, Mégane, Jeff, Jade, Casey, Holly May, Jérémie et Olivier; ses deux arrière-petites-filles: Annahée et Floralie ainsi que Gisèle Dubé, la mère de ses enfants. Il était le frère et le beau-frère de: feu Roger (feu Yvette Hunter), feu Thérèse (feu Rosaire Castonguay), feu Lucien (Jeanne Thiboutot), Raymond (feu Laurianne Lord), feu Gertrude (feu Jacques Chouinard), Rita (Roger Chouinard), feu Paul (Diane Dubé), Marie (feu Jean-Paul Chouinard), Pauline (feu Pierre Castonguay), feu Étiennette (feu André Chouinard), Paulette (Gaston Bourgault), Roland (feu Huguette Bond), Hervé (Lucille Thériault), feu Philippe (Cécile Ouellet), Yvon (Noëlla Bélanger). Sont également affectés par son départ les membres de la famille Mercier, ses neveux et nièces, autres parents et amis(es). La famille désire remercier sincèrement le personnel de la résidence Myriam Bourgault, ainsi que le personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour leur accueil et les gestes attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ Des formulaires seront disponibles auprès de la maison funéraire.où les membres de sa famille vous accueilleront de 12h30 à 13h45. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.