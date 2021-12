GENDRON, Adrien



Au CHSLD St-Augustin, le 12 novembre 2021, à l'âge de 91 ans et 4 mois, est décédé monsieur Adrien Gendron, époux de madame Denise Dumais et fils de feu monsieur Joseph Gendron et de feu madame Marie-Anne Gagné. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil outre son épouse Denise Dumais; ses enfants: Gaétan (Simone Bouchard), Lise (Normand Paré), Pauline (Norbert Bérubé), Marielle (Clément Lapierre), Hélène (Rock Gauthier), Martine (André Lavoie), Étienne; ses petits-enfants: Katy Gendron, Steeve, Yannick et Nathalie Drolet, Bianca et Nadia Perreault, Dave et Kaven Verreault, Éric et Steven Gauthier, Marc-André et Caroline Lavoie ainsi que ses 16 arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil ses sœurs; ses beaux-frères et belles-sœurs des famille Gendron et Dumais ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement l'équipe du CHSLD St-Augustin (1er étage) pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diavie (diabète), 979, de Bourgogne, local 180, Québec (Qc), G1W 2L4, (418) 656-6241.