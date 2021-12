POULIN, Fernand



Nous avons l'immense chagrin de vous annoncer le décès de notre père monsieur Fernand Poulin, survenu à l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 1 décembre 2021 à l'âge de 82 ans et 8 mois. Il était l'époux de feu dame Mariette Asselin, fils de feu monsieur Antoine Poulin et de feu dame Anna Lessard. Il demeurait à Beaupré, municipalité à laquelle il a travaillé pendant 43 ans, un grand pionnier.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité, 1 heure avant la cérémonie, soit de 13h30 à 14h30. Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desIl a maintenant rejoint son épouse bien- aimée Mariette et il laisse dans le deuil ses enfants: Bertrand (Milaine Piché), Sylvain (Karina Moreau) et Mélanie (Sylvain Laroche); ses petits-enfants chéris: Élodie-Rose Poulin, Marilou et Éliot Laroche; ses frères, soeurs beaux-frères et belles-soeurs: Julienne, feu Lionel (Agathe Lessard), feu Marcel (Micheline Lessard), Claudette (Elzéar Martineau), Denise (Joseph-Henri Martineau), Robert, Estelle (feu Jean-Guy Mercier), Diane (Gilles Boivin), feu Bruno (Line Labbé), Joan (feu Pierre Simard), Anne (Gérard Chouinard), Denis (Louise Bolduc) et il était le frère de feu Magella (feu Jeannette Drouin), feu Jean-Guy, feu Claude et feu Denis; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Asselin: Gilles (feu Bertrand Lévesque), Céline, France (feu Réjeanne Racine), Colette (Jacynto Desousa), Serge (Jocelyne Lafrance), Julien (Nicole Langlois), Marcel, feu Pierre (Guylaine Dufour) et il était le beau-frère de feu Rosaire (feu Gemma Walsh), feu Émillienne, feu Cyrille et feu Denis. Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, amis(es) et anciens collègues de travail de la Ville de Beaupré. La famille tient à remercier sincèrement sa sœur Diane accompagnée de son fils Pierre-Luc pour leur visite régulière. Aussi, un grand merci à mesdames Guylaine Poulin, Stéphanie Asselin et Denise Poulin pour leur présence et leur soutien au dernier moment à l'Hôpital. Elle remercie également la docteure Christine Lemay qui a fait preuve de professionnalisme et de bon jugement envers notre père tout en soutenant sa famille. Finalement, merci au personnel de la résidence Les Jardins de la Côte et au CHSLD de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 et/ou La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Sillery (Québec) G1S 3G3 https://societealzheimerdequebec.com/don-en-ligne/don-3/personal