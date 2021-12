Accident de la route à Cuba: un Québécois hospitalisé n’est toujours pas rapatrié

Le voyage de rêve d’un couple de Lac-Mégantic s’est transformé en véritable cauchemar après un accident de la route à Cuba, l’homme victime de plusieurs blessures et hospitalisé n’ayant toujours pas été rapatrié au Québec depuis l’événement.

Yadmila Naranjo Almaguer et son mari depuis neuf ans, Yanick Bureau, se sont envolés au début du mois de décembre pour Cuba afin d’aller visiter la famille de Yadmila.

Alors qu’ils se rendaient en voiture à Ciego de Àvila, une petite ville située à 380 kilomètres de Holguin, un camion les a percutés de plein fouet, avant qu’un taxi n’emboutisse leur voiture.

Yadmila s’en est sortie avec le bassin et plusieurs côtes fracturées. De son côté, Yanick a subi d’importantes blessures, entre autres au cerveau, et est depuis dans le coma.

Quelques jours après l’accident, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a décidé de rapatrier la femme de 47 ans au Québec via un avion-ambulance. Elle est depuis hospitalisée au CHUS Fleurimont pour soigner ses blessures.

Mais Yanick n’a pas eu la même chance de son côté. Son état étant trop instable, la SAAQ a décidé de ne pas le rapatrier tout de suite.

Il est hospitalisé depuis dans un petit hôpital de Moròn, qui ne dispose d’aucun scanneur pour pouvoir établir les dommages causés à son cerveau.

«Oui, son état est vraiment sérieux», a expliqué sa femme depuis son lit du 6e étage du CHUS Fleurimont. «Il a des blessures aux poumons et au niveau de la tête et le pire c’est qu’il a pris une bactérie à l’hôpital et ça va de pire en pire.»

À l’hôpital, Yanick a contracté le staphylocoque, une bactérie potentiellement mortelle.

Elle demande de l’aide depuis deux semaines

Pour éviter que son état se dégrade, Yadmila se bat depuis deux semaines pour qu’il soit rapatrié par la SAAQ.

«J’ai eu de bonnes nouvelles ce matin», a raconté Yadmila en pleurant de joie. «Les assurances m’ont rappelé pour me dire qu’ils font tout leur possible pour qu’il soit rapatrié aujourd’hui ou demain.»

Une information qu’a confirmée à TVA Nouvelles le porte-parole de la SAAQ, Mario Vaillancourt.

«L’état de la personne n’était pas stable. Mais maintenant il a été jugé qu’on peut rapatrier la personne au Québec. Ce qu’il faut comprendre c’est que ce n’est pas la société qui décide du moment du rapatriement, mais ça fait partie de la couverture du régime lorsque vous avez un accident à l’étranger. Il y a une équipe médicale qui est dédié à analyser et à prendre les bonnes décisions.»

Les Québécois sont couverts partout en cas d’accident de la route

La SAAQ a aussi affirmé qu’en cas d’accident de la route à l’extérieur du Québec, c’est elle qui indemnise les Québécois pour leurs blessures corporelles.

«Ça veut dire évidemment toutes les indemnisations, les montants qui viennent avec les séquelles, si vous avez un accident d’auto, que vous êtes cyclistes», a souligné Mario Vaillancourt. «Ça va aussi jusqu’au rapatriement de personnes blessées lorsque l’accident survient à l’étranger.»

Yanick devrait ainsi revenir auprès de ses proches pour Noël.